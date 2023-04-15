السعودية تفرج عن 120 أسيرا حوثيا وترسلهم إلى صنعاء

البوابة - أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، بأن عشرات الأسرى من جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، غادرت المملكة العربية السعودية، على متن طائرة متجهة إلى العاصمة صنعاء.

ومقابل تلك الخطوة السعودية، تنتظر الرياض من "أنصار الله"، أن تبادر بخطوة مماثلة، عبر ارسال طائرة تقل سجناء سعوديين، وذلك في ثاني أيام عملية واسعة لتبادل الأسرى، حسب مستشارة الإعلام لدى "الصليب الأحمر" جيسيكا موسا.

وقالت موسا: "أقلعت أول طائرة من أبها (جنوب السعودية) إلى صنعاء وعلى متنها 120 محتجزا سابقا"، وفقا شبكة "يورو نيوز".

وحسب الحكومة اليمنية، فإنه من المقرر أن تجري اليوم السبت ثلاث رحلات مقررة بين السعودية واليمن، حيث ستحمل الرحلة الثانية 16 سجينا سعوديا وثلاثة أسرى سودانيين من صنعاء إلى الرياض، فيما ستنقل آخر الرحلات 117 سجينا من "أنصار الله" من أبها إلى العاصمة اليمنية.

وتشمل المرحلة الأولى من "اتفاق الأسرى" الذي تم التوصل إليه بين الحكومة اليمنية و"أنصار الله"، تبادل نحو 320 أسيرا، إذ وصل ضمن هذا الإتفاق يوم أمس الجمعة، العشرات من أسرى جماعة "أنصار الله"، إلى مطار صنعاء الدولي.

ووفقا لمصادر، فإن 125 أسيرا من "أنصار الله" وصلوا إلى مطار صنعاء، قادمين من عدن على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية، بعد الإفراج عنهم من قبل الجيش اليمني، عقب بدء عملية تبادل الأسرى أمس الجمعة.