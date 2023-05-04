السعودية: تفعيل التأشيرة الإلكترونية لهذه الدول

البوابة - قررت السلطات السعودية، التحول إلى التأشيرة الإلكترونية للقادمين من 7 دول، بتطوير آلية منح تأشيرات العمل والإقامة والزيارة، وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)، مع الغاء لاصق التأشيرة على جواز السفر.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن قرار التحول إلى التاشيرة الإلكترونية، يأتي لتطوير آلية منح تأشيرات العمل والإقامة والزيارة، في إطار استكمال اجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة.

واعتبرت وزارة الخارجية، أن تفعيل هذا الإجراء، يشمل 7 دول وهي: الإمارات، الأردن، مصر، بنغلاديش، الهند، إندونيسيا والفلبين.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تفعيل هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى في عدد من بعثات المملكة.