السعودية تمنع الداعية المعتقل علي ابو الحسن من حضور جنازة والدته

قال حساب "معتقلي الرأي"، المعني بنشر أخبار المعتقلين في السعودية، إن السلطات منعت الداعية علي أبو الحسن، من حضور جنازة والدته.

وأوضح الحساب، أن أبو الحسن لم يتمكن من حضور دفن والدته، التي توفيت السبت، ولم يتمكن من وداعها، لعدم السماح له بالخروج المؤقت.

ويقول ناشطون، إن السلطات لا تسمح لجميع المعتقلين بالخروج للتعزية، رغم حقهم في ذلك.

واعتقلت السلطات السعودية، الداعية علي أبو الحسن، في أيلول/ سبتمبر من العام 2017، دون توجيه تهمة رسميه ضده.

وأبو الحسن، اكتسب شعبية واسعة خلال السنوات الماضية، من خلال الفيديوهات الدعوية والروحانية التي ينشرها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر القنوات الفضائية.