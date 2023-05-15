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السعودية تمنع غير السعوديين من دخول مكة المكرمة

تاريخ النشر: 15 أيّار / مايو 2023 - 09:52
الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

كشف الأمن العام السعودي عن قرار يقضي بمنع المقيمين في المملكة من دخول مكة المكرمة إلا بواسطة تصريح.

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وأكد الأمن العام في المملكة العربية السعودية عبر بيان أصدره إلى منع القيمين الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول العاصمة المقدسة وذلك ابتداء من اليوم الإثنين المقبل.

وأشار البيان إلى ذلك القرار يأتي تنفيذا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي بحصول المقيمين الراغبين في دخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح من قبل الجهات المختصة.

 

 

وأكد البيان على تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا  إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من قبل الجهة المختصة ذلك وأيضا هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، وكذلك تصريح العمرة وتصريح الحج.

 

كلمات دالة:مكهالعاصمه المقدسه

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