السعودية تمنع غير السعوديين من دخول مكة المكرمة

كشف الأمن العام السعودي عن قرار يقضي بمنع المقيمين في المملكة من دخول مكة المكرمة إلا بواسطة تصريح.

وأكد الأمن العام في المملكة العربية السعودية عبر بيان أصدره إلى منع القيمين الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول العاصمة المقدسة وذلك ابتداء من اليوم الإثنين المقبل.

وأشار البيان إلى ذلك القرار يأتي تنفيذا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي بحصول المقيمين الراغبين في دخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح من قبل الجهات المختصة.

الأمن العام يعلن بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين. pic.twitter.com/MbZgggAMhe — الأمن العام (@security_gov) May 14, 2023

وأكد البيان على تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من قبل الجهة المختصة ذلك وأيضا هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، وكذلك تصريح العمرة وتصريح الحج.