السعودية تمنع مشاركة وزيرة قطرية في اجتماع بالرياض حول كورونا

أعربت قطر عن أسفها واستنكارها الخميس، لعدم منح السعودية تصريح دخول لوزيرة الصحة لحضور اجتماع خليجي حول فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، على موقعها في تويتر، إنها تأسف وتستنكر عدم منح السعودية تصريح دخول لوزيرة الصحة الدكتورة حنان الكواري، لحضور الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للتعاون الوقائي مع فيروس كورونا.

وأوضحت الخارجية أن الدعوة تمت بعد يوم من بدء الاجتماع.

وأضافت “لطالما ادعت المملكة بأن منظومة مجلس التعاون الخليجي، وخاصة اللجان التقنية، فعالة ولم تتأثر بالأزمة الخيجية، لنتفاجأ بها وقد سيست قطاعا إنسانيا”.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد أعلن، السبت، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، أن جهود حل الأزمة مع السعودية لم تنجح وعُلقت مطلع يناير/ كانون الثاني، وأن بلاده غير مسؤولة عن ذلك.

وكانت المباحثات التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول هي أول بارقة تحسن في الخلاف الذي قطعت على إثره السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات السياسية والتجارية وروابط المواصلات مع قطر في منتصف 2017.