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السعودية تنظم "تحدي الثيران" على الطريقة الإسبانية

السعودية تنظم "تحدي الثيران" على الطريقة الإسبانية
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