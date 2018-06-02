السعودية تهدد بعمل عسكري ضد قطر

صواريخ روسية للدفاع الجوي من طراز إس-400

ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هدد بالقيام بعمل عسكري إذا نشرت قطر نظاما روسيا للدفاع الجوي.

وقطعت السعودية ومصر والبحرين والإمارات العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر العام الماضي متهمين الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر.

ووقعت قطر وروسيا اتفاقا للتعاون العسكري والفني العام الماضي. ونُقل عن سفير قطر لدى روسيا قوله في يناير كانون الثاني إن بلاده تجري مباحثات لشراء أنظمة صواريخ روسية للدفاع الجوي من طراز إس-400.

وقالت لوموند إن الملك سلمان بعث برسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبدى فيها قلقه البالغ بشأن المفاوضات بين الدوحة وموسكو واحتمال نشر قطر لهذه الصواريخ.

ونقلت الصحيفة عن الرسالة التي تلقاها ماكرون قولها إن "المملكة ستكون مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإزالة هذا النظام الدفاعي، بما في ذلك العمل العسكري" وقالت إن الملك سلمان بعث بهذه الرسالة "في الآونة الأخيرة" دون تحديد أدق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملك سلمان طلب مساعدة ماكرون للحيلولة دون بيع الصواريخ وحماية السلام في المنطقة.

ولم يرد مكتب الرئيس الفرنسي ومكتب الاتصالات بالحكومة السعودية على طلبات للتعليق.