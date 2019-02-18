السعودية توضح حقيقة نية ابن سلمان شراء مانشستر يونايتد

ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان

علقت السعودية رسميا على أنباء نية ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ورفع السعر إلى 3.8 مليار جنيه إسترليني.

وقال وزير الإعلام السعودي، تركي الشبانة، إن الأنباء عن شراء النادي عارية عن الصحة، وإن حقيقة الأمر هي أن النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية.

وتابع في تغريدة على صفحته على "تويتر" بأن صندوق الاستثمارات استمع إلى الاقتراحات كجهة استثمارية، ولم تسفر الاجتماعات بعد عن أي نتائج.

وكانت وسائل إعلام بريطانية تحدثت مجددا عن نية ابن سلمان، شراء نادي مانشستر يونايتد.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ابن سلمان يتولى حاليا المفاوضات للاستحواذ على النادي قبل نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن ولي العهد السعودي رفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد إلى 3.8 مليار جنية إسترليني.

وأشارت إلى أن عائلة غليرز الأمريكية المالكة حاليا لمانشستر يونايتد، حصلت على أسهم النادي بمبلغ 790 جنيه مليون إسترليني، وحاليا حال بيع النادي ونقل إدارته إلى المملكة العربية السعودية، ستكون الإدارة الإنجليزية، قد كسبت من وراء العملاق الإنجليزي 2.2 مليار جنية إسترليني.

وأجريت في الفترة الماضية، مفاوضات بين تركي آل الشيخ الرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة والحالي لهيئة الترفيه، مع مالكي نادي مانشستر يونايتد من أجل الاستحواذ على ملكيه العملاق الإنجليزي.