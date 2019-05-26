السعودية تُسقط طائرة حوثية استهدفت مطار جازان

اعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ان الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت وأسقطت الاحد، طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون على مطار الملك عبدالله الدولي في جازان.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن قيادة التحالف قولها أن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة معادية تحمل متفجرات أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان" قرب حدود اليمن.

واوردت الوكالة تصريحا للمتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، قال فيه أنه "في تمام الساعة السابعة وأربعة عشر دقيقة ( 07:14 ) من صباح اليوم تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولة استهداف مطار الملك عبدالله بجازان الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية".

وأوضح المالكي أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها، وأننا اذ نؤكد حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا فإننا نؤكد ايضاً أن الحوثيين الإرهابيين سوف يدفعون الثمن باهظاً".

وقال تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين في وقت سابق الأحد إن الحركة المتحالفة مع إيران شنت هجوما بطائرة مسيرة على مرابض طائرات حربية في مطار جازان بالسعودية.

