السعودية: حظر التجول باق في تطبيق توكلنا واستخدامه وارد

المحت العربية السعودية الى امكانية اعادة فرض حظر التجول في البلاد مع عودة مؤشرات كورونا في البلاد والعالم الى الصعود بالتزامن مع الانتشار السريع لـ المتحور الجديد اوميكرون، واكدت ان خدمة تصاريح الخروج اثناء الحظر باقية في تطبيق توكلنا

حظر تجول محتمل في السعودية

وفيما تداول نشطاء واعلاميون في السعودية عن احتمال عودة حظر التجول في السعودية، فقد المح تطبيق «توكلنا» الإلكتروني أن "خدمات تصاريح الخروج أثناء منع التجول باقية عبر التطبيق في حال إعادة منع التجول لا قدر الله".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت خلال اليومين الماضيين رسائل عدة حول إضافة هذه الخدمة بعد تزايد الحالات في المملكة التي كانت موجودة منذ بدء تطبيق حظر التجول في مناطق ومحافظات المملكة إبان شدة جائحة فايروس كورونا خلال العام الهجري الماضي 1442.

توكلنا: 5 تصاريح للخروج في حال حظر التجول

وتشمل تصاريح منع التجول 5 تصاريح خاصة تشمل تصريح تموين وتصريح مؤقت لسائق وتصريح طبي طارئ وتصريح ممارسة رياضة المشي وتصريح الحالات الإنسانية.

واشار التطبيق الى ان خدمات التصاريح تشمل 5 أيقونات منها التصاريح الشخصية وتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية وماسح كود التحقق وتصاريح حظر التجول وإصدار تصريح تحقق آلي للحالة الصحية.

حسابات تتداول خبر #حظر_التجول في السعودية لمنع إنتشار فيروس "أوميكرون" وهذي مجرد (إشاعات) — سالفة الهاشتاق (@Hashtagat_1) December 23, 2021

وعلى مدار الساعات الماضية، تفاعل السعوديون مع هاشتاج بعنوان “حظر التجوال” بأكثر من 58 ألف تغريدة عبر موقع «تويتر».

واطلق تطبيق توكلنا العام الماضي بهدف تسهيل تصاريح التنقل اثناء الحظر الا انه تم ادخال تعديلات وتحديثات بهدف محاولة المملكة الحد من فايروس كورونا

استبعاد حظر التجول في السعودية حاليا

وحول ما إذا كانت المملكة ستعود إلى حظر التجوال مرة آخرى، قال متحدث الصحة خلال لقاء عبر فضائية «الإخبارية» السعودية، إنه لا عودة إلى الحجر والاحترازات الصحية المشددة التي كان لابد منها في مراحل سابقة.

وأكد متحدث الصحة أن الوضع الوبائي للفيروس التاجي داخل السعودية في الوقت الراهن تغير، مرجعًا السبب إلى توافر اللقاحات المضادة وارتفاع وعي المجتمع الذي يشهد إقبالًا على التطعيم بالجرعة الثالثة التنشيطية.

دعوات لفرض حظر التجول

وكانت مطالبات شعبية كثيرة من أبناء المملكة تدعو ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز ووزارة الصحة لإصدار القرارات الخاصة بفرض حظر التجول في كافة أنحاء البلاد من أجل الحد من انتشار متحور كورونا الجديد الأسرع انتشارًا الذي ظهر منذ فترة قليلة في عدد من الدول الإفريقية وسط تحذيرات من الجهات الصحية العالمية من هذا المتحور، فعلى الرغم من انخفاض خطورته على الرئة بالنسبة للمتحور السابق دلتا ، إلا أنه أكثر انتشارًا وأسرع في العدوى، وتتشابه أعراضه من نزلات البرد العادية لهذا فإن الكثير من الأشخاص قد يخلطون بينه وبين نزلات البرد العادية، ودعت الجهات الصحية كافة الأفراد لتوخي الحذر من الاختلاط أو التجمعات في ظل انتشار المتحور الجديد والمحافظة على الاحترازات الصحية حتى ولو تم التحصين للحماية من العدوى.

اصابات خطيرة في السعودية

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا -كوفيد19- المتواجدة داخل مستشفيات المملكة.

وبينما أعطت السلطات المعنية أكثر من 48.8 مليون جرعة لقاح كورونا داخل المملكة، كشفت «الصحة السعودية» تسجيل 35 حالة الخميس، مقارنة بـ 30 حالة أمس الأربعاء.

وجددت الوزارة في بيان لها، التأكيد على أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة بلغ حتى الآن 48847362 جرعة بواسطة أكثر من 587 مركزًا بجميع مناطق السعودية.

وفي ابريل من العام 2020 قرر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تمديد حظر التجول حتى إشعار آخر بسبب المعدلات الحالية لانتشار فيروس كورونا. وأهابت وزارة الداخلية السعودية بالجميع الالتزام بالأمر حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وتؤكد في الوقت ذاته استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة