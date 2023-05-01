السعودية: سيول تقطع الطرقات وتجرف المركبات (فيديو)

البوابة - أظهرت مقاطع فيديو مصورة، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في المملكة العربية السعودية، السيول وهي تقطع الطرقات وتجرف المركبات مركبات في محافظة محايل بمنطقة عسير الواقع جنوب غرب البلاد.

وتسببت الحالة المطرية الغير مسبوقة بكثافتها وغزارتها منذ سنوات في "محايل"، بتساقط الصخور، وحدوث انهيارات في بعض المواقع، مع قطع للطرقات.

السيل طلع من فوق العبارة طريق المعارض محايل عسير 😳 pic.twitter.com/CFRalxjanx — وناسة البر (@Shm50011) April 30, 2023

ووجهت السلطات السعودية، عبر محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، بضرورة الإسراع بفتح الطرقات في بعض القرى المعزولة، والعمل على متابعة ورفع ما خلفته السيول على الطريق الرابط بين محايل وأبها وكذلك بعض المواقع داخل المحافظة.