السعودية في المرتبة الخامسة عالميا من حيث الإنفاق العسكري

البوابة - قفزت المملكة العربية السعودية، إلى المرتبة الخامسة عالميا ضمن أضخم ميزانيات الدفاع في العالم، من حيث الإنفاق العسكري خلال العام 2022، بعد أن كانت في المرتبة السابعة في عام 2021.

وقدر تقرير معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، حجم الانفاق العسكري للسعودية في عام 2022 بنحو 75 مليار دولار، أي بزيادة في الإنفاق نسبتها 16%.

وقال تقرير المعهد، إن السعودية تسجل أول منذ عام 2018، ليسجل خامس الترتيب العالمي.

وبلغ حجم الانفاق العسكري للمملكة، في ميزانية عام 2021، حوالي 48 مليارا و 500 مليون دولار، لتحتل السعودية وقتها المرتبة السابعة ضمن أضخم ميزانيات الدفاع في العالم.

وبعد أن كانت السعودية تحتل المرتبة الثالثة عالمياً بميزانية دفاع وصلت إلى 70 مليار دولار للعام 2020، تراجع تصنيف المملكة خلال 2021

وكشف معهد ستوكهولم، ارتفاع الإنفاق العسكري في العالم في 2022، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ، حيث ارتفع بنسبة 3.7% معدلة حسب التضخم إلى 2.24 تريليون دولار.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الإنفاق بشكل واضح، تليها الصين، ثم روسيا التي قفزت من المركز الخامس إلى الثالث بسبب الحرب، حيث بلغ إجمالي ما أنفقته الدول الثلاث 56٪ من الإجمالي العالمي.