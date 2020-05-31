السعودية والكويت تسجلان مزيدا من وفيات كورونا ولبنان يعلن عودة الحياة لطبيعتها

اعلنت السعودية تسجيل 23 وفاة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت الكويت من ناحيتها سبع وفيات، في حين اعلنت السلطات اللبنانية عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد، على أن يتم التقيد بالاجراءات الاحترازية من الفيروس.

وقالت وزارة الصحة السعودية انه تم تسجيل 23 وفاة، وألف و877 إصابة، إضافة إلى تعافي 442 مريضا من المرض بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 85 ألفا و261، منها 503 وفيات، و62 ألفا و442 حالة تعاف.

وأعلنت الكويت، الأحد، تسجيل 7 وفيات بفيروس كورونا، فيما أشارت كل من قطر والإمارات إلى تسجيل حالتي وفاة بالفيروس، حسب بيانات رسمية.

ومن جانبها، سجلت وزارة الصحة الكويتية، 7 وفيات، و851 إصابة، وألفا و230 حالة شفاء.

وأشارت الوزارة في بيان الى أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 27 ألفا و43، بينها 212 وفاة، و11 ألفا و386 حالة تعاف.

كما أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل حالتي وفاة، وألفا و648 إصابة بالفيروس، و4 آلاف و451 حالة تعافٍ.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 56 ألفا و910، بينها 38 وفاة، و30 ألفا و290 حالة تعاف.

وفي الإمارات، قالت وزارة الصحة، إنها سجلت وفاتين و661 إصابة، إضافة إلى تعافي 386 مريضا.

وأشارت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 34 ألفا و557، بينها 264 وفاة، و17 ألفا و932 حالة تعافٍ.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 3 إصابات إضافة إلى تعافي 11 مريضا.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7 آلاف و783، منها 204 وفيات، و5 آلاف و412 حالة تعاف.

عودة الحياة بلبنان

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأحد، تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أعلنت وزارة الداخلية عودة الحياة إلى طبيعتها، على أن يتم التقيد بالاجراءات الاحترازية من الوباء.

وقالت وزارة الداخلية، وفق مراسلنا، إن "الحياة ستعود إلى طبيعتها في البلاد، مع الالتزام بشروط الوقاية من فيروس كورونا"، مشيرة إلى أن "حظر التجوال سيبقى ساريا من الساعة 12 ليلا حتى 5 صباحا، كما أن نظام تقييد حركة السيارات حسب أرقام لوحاتها سيطبق بدءا من يوم غد الاثنين".

وكانت قوى الأمن الداخلي أعلنت في وقت سابق أنها ستسجل محاضر ضبط على المتنقلين من دون كمامات في إطار الوقاية من تفشي العدوى.

من جهتها، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 29 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 19 إصابة في اليوم السابق، ليرتفع بالتالي العدد الإجمالي لحالات الإصابة المثبتة في عموم البلاد إلى 1220 حالة.

كما أفادت بتسجيل حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع العدد الكلي للوفيات في لبنان إلى 27 حالة وفاة، مشيرة إلى أن 60 مصابا يتلقون حاليا العلاج في المستشفى، منهم 3 أشخاص في العناية المركزة.