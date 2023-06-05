السفارة الإيرانية في السعودية تفتح أبوابها غدا

أكدت وزارة الخارجية في إيران افتتاح سفارتها في العاصمة السعودية الرياض غدا الثلاثاء، بعد مرور 3 أشهر على الاتفاق الذي استأنف العلاقات المقطوعة بين البلدين.

وأكد ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية على إنه في سياق تنفيذ الاتفاق المبرم بين إيران والسعودية فإن افتتاح السفارة والقنصلية الإيرانيتين في الرياض سيتم في جده، كما سيتم فتح ممثلية إيران الدائمة في منظمة التعاون الإسلامي خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وستجري إعادة فتح السفارة الإيرانية ستجري بحضور السفير الإيراني المعين في السعودية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر مسؤول سعودي.

وسبق أن توصلت إيران والسعودية في العاشر من مارس الماضي، إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما وتنفيذ اتفاقات تعاون اقتصادي وأمني موقعة منذ أكثر من 20 عاما.

كما تلقى الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي دعوة لزيارة السعودية، بحسب طهران، كما أعلنت إيران عن دعوتها للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز من أجل زيارة طهران.