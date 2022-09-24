السفارة الإيرانية في العراق تعلق على إلغاء إقامة الصدر في إيران

نفت السفارة الإيرانية في العراق، الأنباء المتداولة بشأن إلغاء إقامة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر وعائلته على الأراضي الإيرانية.

وقالت السفارة، عبر حسابها على "تويتر": "ننفي الرسالة المنسوبة إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بشأن إلغاء إقامة الصدر وأسرته في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأرفقت السفارة مع بيانها الرسالة المتداولة المنسوبة لعبد اللهيان.

وأكدت السفارة إدانتها بأشد العبارات، للمحاولات التي وصفتها باليائسة، لإفساد العلاقة بين العراق وإيران، والشعبين الشقيقين الصديقين.

بيان صحفي

باسمه تعالى

تنفي سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، الرسالة المنسوبة الى معالي وزير الخارجية الإيراني السيد #أميرعبداللهيان بشأن الغاء إقامة سماحة السيد #مقتدی_الصدر وأسرته الكريمة في أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، pic.twitter.com/Z8RnsZc1UG — سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد (@Iranembiraq) September 23, 2022

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي كتاباً يحمل توقيع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بإلغاء إقامة مقتدى الصدر في إيران.

وطغت الخلافات بين التيار الصدري، والإطار التنسيقي، على الأحداث في العراق، بعد تعثر تشكيل الحكومة، واقتحام أنصار التيار الصدري لمبنى البرلمان العراقي، في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، وحدوث صدامات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

ويريد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تشكيل حكومة ذات أغلبية وطنية، بينما يطالب الإطار التنسيقي، بحكومة ذات تمثيل واسع.