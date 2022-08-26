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السفارة الاميركية تحذر رعاياها من زيارة البتراء الاثرية الاردنية

منشور 26 آب / أغسطس 2022 - 01:03
البتراء
البتراء

حذرت السفارة الأمريكية في عمّان رعاياها بالأردن من زيارة مدينة البتراء الاثرية والتي تعد وجهه السياحة في الاردن متخوفة من الاضطرابات الداخلية في المنطقة بعد تدخل الدرك الاردني بهدف ما وصفه باجراءات تنظيمية

ودعت السفارة الأمريكية رعاياها إلى الحذر خلال التنقل في المنطقة.

وقالت مصادر امنية وفق موقع عمون الاردني ان "الاوضاع في مدينة البترا عادت إلى طبيعتها بعد التعامل مع حالات شغب محدودة شهدتها المدينة".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لاطلاق قوات الدرك الاردني الغاز المسيل باتجاه مجموعة من السكان المحليين 

 

 

 

 


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