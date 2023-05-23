السفارة الكويتية تكرم الطبيب العصيمي بعد تدخله السريع لانقاذ الطفلة الاردنية

كرمت السفارة الكويتية في الاردن الاثنين، مواطنها الطبيب يعقوب العصيمي بعد تدخله في لحظة حرجة لانقاذ حياة طفلة اردنية في محافظة اربد شمالي المملكة.

واستقبل القائم بالأعمال في السفارة الكويتية المستشار مبارك سعد الهاجري الطبيب الشاب العصيمي وقام بتكريمه عقب تصرفه الذي ينم عن سرعة فطنة وسرعة بديهة.

وكانت طفلة اردنية كادت تفقد حياتها بعد احتشاء غطاء قارورة بلاستيكية في حلقها اثناء شربها الماء داخل متجر في مدينة اربد، لولا ان ساق الله لها العصيمي الذي تواجد في المتجر بالصدفة.

ووثق مقطع فيديو تفاصيل الحادثة التي بدات عندما ناول والد الطفلة ابنته عبوة مياه من ثلاجة المتجر قبل ان يعود للتحدث مع البائع غير منتبه الى انها ابتلعت عرضا عطاء العبوة وراحت تكافح لالتقاط انفاسها التي انقطعت تماما.

فطنة وسرعة تصرف

وحين ادرك الاب ما يحصل للطفلة دب فيه الرعب والارتباك وهو لا يدري ماذا يصنع لانقاذ ابنته التي كانت كل ثانية تمثل بالنسبة لها فرقا بين الحياة والموت.

وفجأة سقطت الطفلة على الارض، وتبعها ابوها الذي جثا عندها وقد انهار من هول الصدمة وظن ان الامر قد انتهى.

قام سعادة القائم بالأعمال المستشار

د. مبارك سعد الهاجري

باستقبال وتكريم الطالب يعقوب العصيمي ، الذي تمكن من إنقاذ حياة طفلة أردنية أثناء اختناقها في إحدى الجمعيات الأردنية في محافظة اربد . pic.twitter.com/KzmaOvdZyj — سفارة دولة الكويت - الأردن (@kuwaitEmbassyJO) May 23, 2023

ولكأنما هبط من السماء، كان الطبيب العصيمي الذي لم تمض سوى ايام على تخرجه من جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية، يظهر من العدم في كادر الفيديو بعدما كان قدر الله ان يتواجد في المتجر وقتها.

وبسرعة بديهة، كان العصيمي يوقف الطفلة على قدميها مديرا ظهرها ناحيته، ثم يضغط بذراعيه على بطنها بقوة حتى خرج الغطاء من حلقها واخذت نفسا عميقا عزيزا اعادها الى الحياة بعدما كانت على حافة الموت.

دكتور يعقوب العصيمي طالب (طب) بالاردن،تخرج من يومين وراح يرجع الكويت باذن الله قريبا.



اثناء اختناق طفلة في غطا ماي صادف دخول الدكتور الجمعية و انقذ حياتها.



كل قنوات الاخبار الاردنية تناقلت الخبر وكرموه



اتمنى من المسؤولين بوزارة الصحة على الاقل يرفعون التلفون على هالبطل… pic.twitter.com/vmst4Op5Fx — فهد جواد الأربش (@falarbash) May 23, 2023

حينها لم يكن من الاب الذي كان لا يزال يبكي، الا ان احتضن ابنته ثم عانق العصيمي وهو يلهج له بالشكر والامتنان لانقاذه ابنته التي كان على وشك ان يراها تموت امام ناظريه لولا تدخل هذا الطبيب الذي ساقه الله لها.

مناورة هيمليك

وقال الطبيب العصيمي في مقابلة تلفزيونية انه كان يقف خارج المتجر حين وقوع الحادثة، واثار انتباهه صوت جلبة في الداخل، فلما دلف ليستطلع الامر، استطاع ان يدرك على الفور ان الطفلة كانت تختنق، خصوصا عندما راى عبوة الماء على الطاولة من دون غطاء.

واضاف انه قام من فوره ودون تردد بتطبيق ما يعرف بمناورة هيمليك على الطفلة واخرج الغطاء من حلقها.

ويتم اللجوء الى مناورة هيمليك في حالات الطوارئ الطبية عندما يحدث انسداد في مجرى الهواء العلوي للشخص نتيجة الأجسام الغريبة أو الطعام أو السوائل.

وتشمل إجراءات المناورة تحفيز المريض على السعال، وتوجيه ضربات على الظهر، او الضغط بقوة على منطقة البطن من اجل اخراج الجسم العالق في مجرى الهواء.