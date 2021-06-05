السفيرة الفلسطينية لدى إيرلندا تنقي لقاء السفير الإسرائيلي

نفت سفيرة دولة فلسطين لدى ايرلندا جيلان وهبة لقاءها بالسفير الإسرائيلي.

وقالت في بيان صدر عنها، اليوم السبت، "لم ألتق سفير إسرائيل، ولم أجتمع معه في أي مكان، وهذه الأخبار مجرد افتراءات وتضليل أراد به الاحتلال الاسرائيلي صرف الانتصار في البرلمان الايرلندي".

وتداول نشطاء هذه الاشاعات بعد قليل من لقاء السفيرة الفلسطينية مع برئيس البرلمان الإيرلندي Seán Ó Fearghaíl. بداية، أكدت السفير عبد المجيد على عمق العلاقات البرلمانية والتاريخية بين ايرلندا وفلسطين معربة عن شكرها للشعب الإيرلندي وعلى مواقفه الداعمة لشعبنا.

وأطلعت السفيرة رئيس البرلمان على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وممارسات الاحتلال اليومية لتطبيق بنود صفقة القرن وخاصة اتساع وتيرة الاستيطان ومؤخرا موافقة الإسرائيليين على شق طريق في المنطقة E1 خاص بالفلسطينيين ضاربين بعرض الحائط المجتمع الدولي .

هذا ووضعت السفيرة عبد المجيد رئيس البرلمان في صورة الإجراءات التي اتخذتها دولة فلسطين للحد من انتشار فيروس كورونا والتي أثنت عليها منظمة الصحة العالمية.

من جهته أكد رئيس البرلمان أن موقف ايرلندا سيبقى داعماً للقضية الفلسطينية، وأكد أن الشعب الإيرلندي الذي عانى من القهر والاحتلال لا يمكنه الا أن يقف الى جانب حقوق الشعب الفلسطيني.