السفير ابو عيطة: تعليق عضوية كيان الاحتلال في الاتحاد الإفريقي انتصار للدبلوماسية الجزائرية

أشاد سفير دولة فلسطين بالجزائر, فايز محمد أبو عيطة, بـما وصفه بـ "الموقف الشجاع لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والدبلوماسية الجزائرية الرافض لعضوية الاحتلال الصهيوني في الاتحاد الافريقي".

واعتبر سفير فلسطين في بيان صحفي أن "قرار تعليق "عضوية الاحتلال الصهيوني في الاتحاد الافريقي يعد انتصارا للديبلوماسية الجزائرية التي واجهت منذ اللحظة الأولى قرار منح الاحتلال صفة المراقب في الاتحاد الافريقي".

وجاء في البيان أن الجزائر استطاعت باقتدار حشد المواقف الداعمة للدبلوماسية الجزائرية التي تصدت لكل محاولات الاختراق التي يسعى الكيان الصهيوني وحلفائه فرضها من خلال وضع موطئ قدم للاحتلال في المنطقة العربية والافريقية.

وأكد السفير الفلسطيني, أن هذا "الانجاز الهام للدبلوماسية الجزائرية يعتبر انتصارا لفلسطين ولقيم العدالة التي ترفض التعامل مع كيان الابارتيد والتمييز العنصري الذي يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وكانت قمة الاتحاد الإفريقي قد علقت الأحد, بأديس أبابا, قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي, منح اسرائيل صفة مراقب, وشكلت لجنة من سبعة رؤساء دول من بينهم الجزائر, لتقديم توصية لقمة الاتحاد بشأن هذه المسألة.