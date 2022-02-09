السفير السعودي ردا على نصرالله: "يجيد فنون التهريج"

وصف السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله بأنه "يجيد فنون التهريج"، بعد اتهام الاخير للمملكة بالتدخل في شؤون بلاده.

وكتب بخاري على حسابه في تويتر "رَمَتْنِي بِدَائِها وانْسَلَّت"..هذا المثل من أكثر الأمثال العربية إبداعا وذكاء عبر التاريخ، وينطبق على من يجيد فنون التهريجِ الدعائي بانتقائية تجعله يدعي الفضيلة ونقيضها في آن معا".

وأضاف السفير "هاشتاغ": "أبو رغال".

وكان نصرالله قد شن هجوما على السعودية، ودعا الرياض إلى "عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية" إذا أرادت عدم التدخل في شؤونها.

❞ رَمَتْنِي بِدَائِها وانْسَلَّتْ…! ❝، هذا المثلُ من أكثر الأمثالِ العربيةِ إبداعًا وذكاءً عبر التّاريخ، وينطبقُ على من يجيدُ فنونَ التهريجِ الدعائِي بانتقائيةٍ تجعلهُ يدَّعِي الفضيلةَ ونقيضَها في آنٍ معًا.#أبو_رغال — Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) February 8, 2022

وفي حديث لقناة "العالم"، قال نصر الله: "نحن لا نتدخل في شؤون أي دولة من الدول الخليجية، بل نساند الشعب اليمني المعتدى عليه من قبل السعودية".

وأضاف: "من يطلب من لبنان أو أي حزب ألا يتدخل في شؤونه الداخلية، عليه أن يكف هو أولا عن التدخل في شؤوننا الداخلية".

وأكد أن "لا مشكلة لدى حزب الله بأي حوار مع الدول الخليجية انطلاقا من مصلحة لبنان".