السفير السوري في بيروت يعلق على تأجيل زيارة الوفد اللبناني لبلاده

علق السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم، على اعتذار دمشق عن عدم استقبال الوفد اللبناني المكلف ببحث ملف ترسيم الحدود البحرية مع سوريا.

وقال السفير السوري، إن زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق لم تلغ، وانما تم تأجيلها لأسباب مرتبطة بمواعيد مسبقة لدى الجانب السوري.

وأشارعبد الكريم، بعد لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون، في قصر بعبدا، إلى حدوث التباس حول موعد زيارة الوفد إلى دمشق، عقب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الأسد وعون.

وبين السفير السوري، أن الجانب اللبناني وضع موعد زيارة الوفد إلى سوريا، دون تحديده ومناقشته مسبقا مع دمشق، لذلك جاء الرد بتأجيل اللقاء وليس الإلغاء.

وقال: "إن الكتاب الذي طلبته دمشق من رئيس الوفد اللبناني، إلياس بو صعب، لتحديد موعد الزيارة وصل متأخرا، لذلك لم يلغ اللقاء بل تم تأجيله لعدم توافر الوقت عند الجانب السوري".