السفير القطري محمد العمادي يصل غزه

في وقت متأخر من يوم الأحد, وصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، ونائبه إلى قطاع غزة، عبر معبر إيرز - بيت حانون لإجراء لقاءات مع مسؤولين في حركة حماس.

وتستغرق زيارة العمادي لغزة تستغرق عدة أيام، وسيتفقد خلالها أيضا المشاريع التي تمولها الدوحة في غزة.

وتنفذ اللجنة القطرية مشاريع لخدمة أهالي غزة، وهم أكثر من مليوني فلسطيني.

ويعاني سكان غزة أوضاعا معيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع، منذ أن فازت حركة “حماس” بالانتخابات التشريعية الفلسطينية، في 2006.

وتزيد من معاناة هؤلاء الفلسطينيين اعتداءات عسكرية إسرائيلية على غزة من حين إلى آخر، أحدثها عدوان بين 10 و21 مايو/ أيار الماضي.