السلطات الأمريكية: اعترضنا أكبر شحنة تهريب سلاح ايراني متجهة لليمن

البوابة - قالت السلطات الأمريكية، إن القوات البحرية للولايات المتحدة، تمكنت من ضبط واحدة من أكبر شحنات الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى اليمن.

وأفادت وزارة العدل الأمريكية، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، بأنها قدمت شكوى مصادرة ضد واحدة من أكبر عمليات مصادرة الحكومة لشحنات الأسلحة من إيران.

وأكدت وزارة العدل، أمس الجمعة، أن شحنة السلاح كانت وجهتها اليمن.

ووفقا لبيان الوزارة، فإن الشحنة التي تم إحباط تهريبها من قبل البحرية الأمريكية، كانت متوجهة إلى الجماعات المتشددة في اليمن، من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وقال البيان: "تشتمل الشحنة التي تم ضبطها، أكثر من مليون طلقة ذخيرة، وآلاف من فتائل القرب للقذائف الصاروخية، والآلاف من مواد الوقود الدافع للقذائف الصاروخية".

من جانبه شدد وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند،على أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة من يهددون الأمن القومي للولات المتحدة، ويخالفون قوانينها.

من جهته أعرب وزير الأمن الداخلي أليخاندرو عن سعادته وفخره بهذه العملية، قائلا: "أنا فخور للغاية بالدور التحقيقي الحاسم الذي تلعبه تحقيقات الأمن الداخلي جنبًا إلى جنب مع شركائنا في إنفاذ القانون ووزارة الدفاع في جهد تعاوني شامل للحكومة".

وفي وقت سابق أكدت أن البحرية الأمريكية، أنها اعترضت

وكانت البحرية الأمريكية قد أكدت إن قواتها اعترضت في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي سفينة صيد بصدد تهريب أكثر من 50 طنا من طلقات الذخيرة ومتفجرات ومواد دافعة للصواريخ في خليج عُمان على امتداد المسار البحري من إيران إلى اليمن.