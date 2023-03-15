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اسرائيل تهدم قرية العراقيب الفلسطينية للمرة 214

تاريخ النشر: 15 آذار / مارس 2023 - 02:47
السلطات الاسرائيلية تهدم قرية العراقيب الفلسطينية للمرة 214

هدمت السلطات الاسرائيلية قرية العراقيب العربية في منطقة النقب جنوبي اراضي 48 للمرة 214 على التوالي، بحسب ما افادت اللجنة المحلية للدفاع عن القرية الاربعاء. 

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وقال عضو اللجنة عزيز الطوري ان قوة اسرائيلية اقتحمت القرية التي تقطنها 22 عائلة فلسطينية وهدمت بيوتهاالمبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح.

واكد الطوري عزم الاهالي على اعادة بناء بيوتهم كما في كل مرة.

وكانت السلطات الإسرائيلية هدمت قرية العراقيب آخر مرة في شباط/فبراير، علما انها كانت هدمتها اول مرة تموز/يوليو 2010.

ولا تعترف اسرائيل بالقرية، لكن سكانها يتمسكون بالبقاء فيها رغم تكرار هدمها.

ويعود بناء القرية الى العهد العثماني عندما اشترى السكان الارض المقامة عليها، بحسب منظمة “ذاكرات” الحقوقية التي تضم ناشطين عربا ويهودا وتؤرخ للنكبة الفلسطينية.

واتهمت المنظمة الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة بالسعي الى طرد اهالي القرية من ارضهم للاستيلاء عليها، 

وتصنف سلطات الاحتلال الاسرائيلي قرية العراقيب، كما العشرات من التجمعات الفلسطينية المماثلة، باعتبارها قرى غير معترف بها، وترفض بناء على ذلك تزويدها باي خدمات، كالماء والكهرباء وغيرها.

كلمات دالة:العراقيباسرائيل

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