السلطات السودانية تلقى القبض على 12 من أنصار البشير

أعلنت السلطات السودانية، أنها ألقت القبض على 12 من عناصر حزب المؤتمر الوطني المنحل (حزب الرئيس المعزول، عمر البشير) شاركوا في تجمع إفطار رمضاني “بغرض سياسي”، شرقي العاصمة الخرطوم.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال (حكومية)، اطلعت عليه الأناضول.

وأوضح البيان أن الشرطة ألقت القبض على 12 عنصرًا من حزب البشير عقب إقامة إفطار بغرض سياسي بمنتزه “الرياض” شرقي العاصمة، بشعارات سياسية وتنسيق كامل مع هيئة عمليات جهاز الامن والمخابرات السابق.

وهيئة العمليات هي وحدة قتالية اسسها الرئيس المعزول البشير وتم حلها من قبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 30 أغسطس/آب 2019.

وأضافت اللجنة الحكومية “دونت الشرطة بلاغات في مواجهة المتهمين بموجب قانون تفكيك نظام 30 يونيو واسترداد الأموال العامة، وقانون الإجراءات الجنائية وذلك لممارستهم نشاطًا سياسيًا تحت مظلة الحزب المحلول”

كما أشارت أن عناصر حزب المؤتمر الوطني المنحل قامت بإثارة أعمال شغب بالمنطقة.

وكانت قوات الأمن قد فضت، الخميس، الإفطار المذكور، وفق شهود عيان أوضحوا أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المشاركين فيه.

من جهتها، نشرت “الحركة الإسلامية” (المرجعية الفكرية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا)، عبر موقعها، مقاطع مصورة لإطلاق الغاز على المشاركين بالإفطار.

وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 أبريل/ نيسان 2019، البشير (1989 – 2019) من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، أقرت السلطات السودانية، قانونا لتفكيك نظام البشير، جرى ضمنه حل حزب “المؤتمر الوطني” و”الحركة الإسلامية”.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020 (الأناضول)