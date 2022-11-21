السلطات المغربية تعتقل وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان

اعلنت النيابة العامة المغربية اعتقال وزير حقوق الانسان السابق محمد زيان مساء الاثنين، بعد تأييد محكمة استئناف قرارا بسجنه 3 أعوام بعد ادانته بتهم بينها "الخيانة الزوجية" و"التحرش الجنسي"، في اطار دعوى رفعتها ضده وزارة الداخلية

وقالت النيابة في بيان ان محكمة الاستئناف في الرباط أمرت "بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه السجن بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة".

وكانت محكمة ابتدائية ادانت محمد زيان (79 عاما) بهذه العقوبة، وأطلق سراحه بكفالة بعد استئناف الحكم الذي صدر بناء على دعوى رفغتها وزارة الداخلية ضده ردّاً على اتهامه جهاز المخابرات الداخلية "بفبركة" فيديو مخلّ نشره موقع إخباري محلي.

وواجه زيان ضمن هذه الدعوى نحو احد عشر تهمة بينها "الخيانة الزوجية"، و"التحرش الجنسي" و"إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة"، و"بث وقائع وادعاءات كاذبة".

وقال بيان النيابة العامة أن مصالح الأمن المختصة قامت "بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه السجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي السالف الذكر".

ونقل موقع "اخبارنا المغربية" عن مصدر مطلع قوله ان أن عملية اعتقال زيان جرت في مكتبه وسط العاصمة الرباط قبل ا يتم نقله الى سجن العرجات.