السلطة الفلسطينية تستنكر تصريحات "اخوانية" تدعو للاعتراف باسرائيل

رفضت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، تصريحات رئيس القائمة الموحدة في الكنيست الإسرائيلي، منصور عباس، والتي يدعو فيها الشعب الفلسطيني للاعتراف بالدولة اليهودية.

تصريحات منصور عباس غير مسؤولة

وقالت الرئاسة، في بيان صحفي، إن “هذه التصريحات غير المسؤولة تتساوق مع دعوات المتطرفين في إسرائيل لتهجير الفلسطينيين، وللمس بمكانة المسجد الأقصى المبارك، وتاريخ الشعب الفلسطيني عبر العصور”.

وأكدت الرئاسة، أن منصور عباس بمثل هذه التصريحات لا يمثل إلا نفسه، ولا يمثل الشعب الفلسطيني في الوطن، وفي كل مكان في العالم، مجددة إدانتها لمثل هذه التصريحات المخالفة للدين والتاريخ والتراث الفلسطيني الممتد منذ بدايات التاريخ.

منصور عباس ينحاز للاستعمار الصهيوني

وشددت الرئاسة، على أنه من المؤسف أن منصور عباس عوضا عن أن ينحاز إلى حقوق شعبه، أصبح جزءا من تيار يعزز المشروع الاستعماري الصهيوني، فبدل أن يدين الاستيطان وعمليات القتل والتهجير، التي يرتكبها الاحتلال، ومخططات المتطرفين الإسرائيليين لتفريغ الأراضي الفلسطينية، نراه اليوم يكرر ما تروجه الحركة الصهيونية من أكاذيب لا تمت للتاريخ بصلة.

وقالت الرئاسة، “ندين كذلك صمته الغريب والمريب عما يقوم به المستوطنون من تدنيس لباحات المسجد الأقصى المبارك، وسكوته المشين أثناء المعركة على القدس ومقدساتها، وجهود الرئيس محمود عباس في التصدي لصفقة القرن وإسقاطها، ومنع بيع القدس”، معتبرة هذه التصريحات ترجمة حرفية بغيضة لقانون القومية الذي أصدرته الدوائر المتطرفة والعنصرية في إسرائيل.

منصور عباس: اسرائيل ولدت يهودية

اعتبر النائب العربي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي منصور عباس، الثلاثاء، أن “إسرائيل دولة يهودية” و”ستبقى يهودية”.

ولم يسبق لنائب عربي في الكنيست أن أدلى بمثل هذا التصريح، إذ يرفض الفلسطينيون مطلب إسرائيل الاعتراف بها كـ”دولة يهودية”، تمسكا بحقوق العرب داخل إسرائيل، بجانب حق عودة اللاجئين.

وقال عباس، رئيس “القائمة العربية الموحدة” الشريكة بالحكومة الإسرائيلية، إن “دولة إسرائيل ولدت كدولة يهودية”.

ولدى سؤاله في مؤتمر لصحيفة “غلوبس” الإسرائيلية إن كان يقصد ما يقول، أعاد عباس قوله: “إسرائيل ولدت كدولة يهودية”، ما أثار تصفيقا من الحضور من الإسرائيليين.

وتابع: “هذا هو قرار الشعب اليهودي الذي أقام دولة يهودية، والسؤال هو ليس ما هي هوية الدولة فهي هكذا ولدت وهكذا ستبقى”.

ورأى أن “السؤال المهم هو ما هي مكانة المواطن العربي والمجتمع العربي في دولة إسرائيل اليهودية، هذا هو السؤال”.

وسبق أن رفض النواب العرب في الكنيست قانون القومية، الذي اعتمده في يوليو/تموز 2018، ويعتبر إسرائيل “دولة يهودية”، إذ يرى النواب العرب أنه قانون عنصري، ودعوا المحكمة العليا إلى إبطاله.

وقال النواب العرب آنذاك إنهم يخشون على مصير العرب الذين يشكلون 20 بالمئة من عدد مواطني إسرائيل، بالإضافة إلى احتمال أن يحول القانون دون عودة اللاجئين الفلسطينيين.

ومنح منصور طوق النجاة لتشكيل حكومة اليميني نفتالي بينيت، عبر انضمامه إليها في يونيو/حزيران الماضي، وفي حال انسحب منها فستسقط.