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السلطة تطالب الاحتلال بالافراج عن مسؤوليها في القدس

السلطة تطالب الاحتلال بالافراج عن مسؤوليها في القدس
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