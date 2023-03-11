السماء تمطر ديدان في ظاهرة علمية غريبة

البوابه - أظهرت تسجيلات مصورة تساقط كميات ضخمة من الديدان في العاصمة الصينية بكين وهي تغطي المركبات، بينما يسير أشخاص في الطرق وهم حاملين للمظلات التي تقيهم من المطر

وأثارت هذه المشاهد الرعب بين أوساط الصينيين بالرغم من تطرق السلطات للحديث عن هذه الظاهرة ونقلها حديث خبراء قاموا بتفسيرها بشكل علمي.

وبين مراقبون أن ما رصد في الفيديوهات القادمة من الصين ليست ديدان بل أزهار شجر من نوع الحور وتشبه عند تساقطها اليرقات.

فيما استشهد ناشطون آخرون بمقالة نشرتها مجلة Mother Nature Network، التي أوضحت أن الرياح القوية قد تتسبب في طيران ديدان ويرقات أحيانا.