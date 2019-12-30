السماح للمحلات التجارية السعودية بالعمل 24 ساعة

دخل قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة في السعودية حيز التطبيق اعتبارا من الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير 2020، وفقا لما نقلته وسائل إعلام سعودية.

وبموجب القرار يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط التقدم إلى الأمانات والبلديات، التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها بطلب إصدار الترخيص اللازم للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة، اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2020.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر في منتصف يوليو الماضي السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك مقابل رسم مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية.