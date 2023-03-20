السوداني يناقش ملف المياه خلال زيارة إلى تركيا

البوابه - يناقش محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال زيارة رسمية إلى تركيا قضايا مهمة تتعلق ببلاده، أبرزها ملف المياه الرئيس وهو الملف الذي يوليه الجانب العراقي أهمية كبرى ويعتبرها سيادية بالنسبة له.

ومن المتوقع أن يصل رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى العاصمة التركية أنقرة الثلاثاء في زيارة تستغرق يوما واحدا فقط.

كما سيناقش رئيس مجلس الوزراء العراقي مع المسؤولين الأتراك في أنقرة الملف الأمني المتعلق بحزب العمال الكردستاني في مناطق الشمال العراقي والمناطق الحدودية بين البلدي بالإضافة إلى ضبط الحدود وطريقة عمل المعابر الحدودية فضلا عن ملف الطاقة والعلاقات الاقتصادية والتجارية.

