السودان.. أحكام بسجن رئيس الأركان السابق و7 ضباط

قضت محكمة عسكرية سودانية الاثنين، بسجن رئيس الاركان السابق وسبعة من ضباط الجيش بعد ادانتهم بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب على المجلس العسكري الحاكم عام 2019.

وقال مصدر عسكري كبير إن "محكمة عسكرية أصدرت حكما ابتدائيا بالسجن 9 سنوات بحق الرئيس السابق لأركان الجيش، الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب، مع تخفيض رتبته وطرده من الخدمة".

واضاف ان المحكمة قضت كذلك "بالسجن 5 سنوات وتخفيض الرتبة والطرد من الخدمة بحق كل من قائد المنطقة العسكرية المركزية الأسبق (العاصمة الخرطوم)، اللواء ركن بحر أحمد بحر، والعميد ركن محمد قرشي، والمقدم ركن صالح فضل المولى".

كما قضت المحكمة "بالطرد من الخدمة والسجن 3 سنوات بحق كل من اللواء ركن أبو القاسم علي رحمة الله واللواء ركن محيي الدين أحمد الهادي" بحسب المصدر.

بينما برأت المحكمة كلا من اللواء إبراهيم محمد عبد الرحيم، والعقيد أحمد عباس، والرائد عبد الله محمد عبد الله، وفق المصدر العسكري.

وفي يوليو/ تموز 2019، أعلن الجيش السوداني إلقاء القبض على عدد من كبار ضباطه؛ بتهمة تدبير "انقلاب" على سلطة "المجلس العسكري" الانتقالي، الذي أدار البلاد عقب عزل الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان من العام نفسه.