السودان: الاعدام لـ 27 عسكريا عذبوا مدرسا حتى الموت

قضت محكمة سودانية اليوم الاثنين بالإعدام على 27 عسكريا من المتهمين وتبرئة 7 في قضية مقتل الأستاذ المدرسي أحمد الخير، بعد تعرضه للتعذيب.
🔴عاجل 🔴— هاشتاق السودان 🇸🇩 (@hash_sudan) December 30, 2019
الحكم بالاعدام شنقا حتى الموت على عدد من المتهمين وآخرون بالسجن #محاكمة_قتلة_الشهيد_الاستاذ_احمد_الخير pic.twitter.com/5Rg0wjApNm
#محاكمة_قتلة_الشهيد_الاستاذ_احمد_الخير— غيث (@GhaithEltayeb) December 30, 2019
يا قاضي ما تنسى استاذ زمان رباك
في درسو ما قصر معنى الشرف وراك
الليله جيب حقو من ذلك السفاح
يا قاضي ما تنسى احمد شهيد ما مات pic.twitter.com/oyRMTnLMwR
© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)