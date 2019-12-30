السودان: الاعدام لـ 27 عسكريا عذبوا مدرسا حتى الموت

قضت محكمة سودانية اليوم الاثنين بالإعدام على 27 عسكريا من المتهمين وتبرئة 7 في قضية مقتل الأستاذ المدرسي أحمد الخير، بعد تعرضه للتعذيب.

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الحكم بالاعدام شنقا حتى الموت على عدد من المتهمين وآخرون بالسجن #محاكمة_قتلة_الشهيد_الاستاذ_احمد_الخير pic.twitter.com/5Rg0wjApNm — هاشتاق السودان ⁦🇸🇩 (@hash_sudan) December 30, 2019