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السودان: الاعدام لـ 27 عسكريا عذبوا مدرسا حتى الموت

منشور 30 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 03:39
تبرئة 7 في قضية مقتل الأستاذ المدرسي أحمد الخير
تبرئة 7 في قضية مقتل الأستاذ المدرسي أحمد الخير

قضت محكمة سودانية اليوم الاثنين بالإعدام على 27 عسكريا من المتهمين وتبرئة 7 في قضية مقتل الأستاذ المدرسي أحمد الخير، بعد تعرضه للتعذيب.

 


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