السودان.. البرهان يتعهد بحماية "مكتسبات" ثورة ديسمبر

تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان السبت، “بحماية الثورة السودانية ومكتسباتها”، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاعها.

جاء ذلك في تغريدة نشرها البرهان عبر صفحته في “تويتر”، في الذكرى الثانية للاحتجاجات التي اندلعت في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وقال البرهان: “‏التهنئة للشعب السوداني العظيم بمناسبة الذكرى السنوية لثورة ديسمبر المجيدة”.

وأردف: “في هذه الذكرى نجدد العهد بأن تظل قواتكم المسلحة الضامن والحامي للثورة ومكتسباتها (لم يذكرها)”.

وتابع : “سائل الله أن يعيدها علي البلاد وهي تنعم بالحرية والسلام والعدالة، الجنة والخلود للشهداء الأبرار، المجد والعزة للسودان”.

والاحتجاجات الشعبية في 2018، اندلعت بمختلف مناطق السودان، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأجبرت تلك الاحتجاجات، قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، على عزل عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019).

ويرتقب أن تشهد مختلف مدن السودان بينها العاصمة الخرطوم، السبت، مسيرات احتجاجية للمطالبة باستكمال مطالب الثورة.

وتتفاوت مطالب المحتجين بين تحقيق مطالب الثورة الاقتصادية، إلى إسقاط الحكومة الانتقالية، برئاسة عبد الله حمدوك، بدعوى “فشلها في تحقيق أهداف الثورة”.

كما يطالبون بمحاسبة رموز النظام السابق، والتسريع في تشكيل المجلس التشريعي.

والخميس، أعلنت السلطات السودانية، وضع “ضوابط” لحماية مسيرات ذكرى الثورة تشمل منع استخدام الرصاص أو الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين.

فيما أغلق الجيش السوداني، الجمعة، كافة الطرق المؤدية إلى مقر قيادته العامة بالخرطوم، تجنبا لوصول المحتجين إلى محيطه، وفق إعلام محلي. (الأناضول)