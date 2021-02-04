السودان.. البرهان يعين ثلاثة أعضاء جددا بمجلس السيادة

اعتمد مجلسا السيادة والوزراء في السودان، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تعديلات للوثيقة الدستورية تضمن إضافة 3 أعضاء لمجلس السيادة من أطراف العملية السلمية عقب توقيع اتفاق السلام.

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الخميس، مرسوما دستوريا بإضافة 3 أعضاء جدد للمجلس.

وقال بيان صادر عن إعلام المجلس، إن البرهان "أصدر مرسوما دستوريا بإضافة 3 أعضاء لمجلس السيادة هم: الهادي إدريس، والطاهر حجر، ومالك عقار".

وأضاف: "يأتي القرار عملا بأحكام المرسومين الدستوريين بالرقمين (٣٨) و (٣٩ ) لسنة 2019، و استنادا إلى المادة 2/11 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل سنة 2020".

والهادي إدريس، رئيس "الجبهة الثورية" (تجمع حركات مسلحة)، بينما الطاهر حجر، رئيس حركة "تجمع قوى تحرير السودان"، أما مالك عقار، فهو رئيس "الحركة الشعبية/ قطاع الشمال".

وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم توقيع اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة السودانية، وممثلين عن حركات مسلحة منضوية داخل تحالف "الجبهة الثورية"، من بينها حركة "تجمع قوى تحرير السودان" و"الحركة الشعبية/ قطاع الشمال".

مجلس السيادة بمثابة رئاسة الجمهورية في السودان، ولديه صلاحيات إشرافية على الفترة الانتقالية في البلاد، فيما تملك الحكومة الصلاحيات التنفيذية.

واعتمد مجلسا السيادة والوزراء في السودان، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تعديلات للوثيقة الدستورية تضمن إضافة 3 أعضاء لمجلس السيادة من أطراف العملية السلمية عقب توقيع اتفاق السلام.

وكان يتكون مجلس السيادة قبل إضافة الأعضاء الجد من 11 عضوا 5 منهم من العسكريين و5 مدنيين رشحتهم قوى إعلان الحرية والتغيير (قائد الحراك الاحتجاجي)، بالإضافة إلى شخصية مدنية تم التوافق عليها بين أطراف الوثيقة الدستورية (المجلس العسكري المنحل وقوى الحرية والتغيير).

ومجلس السيادة بمثابة رئاسة الجمهورية في السودان، ولديه صلاحيات إشرافية على الفترة الانتقالية في البلاد، فيما تملك الحكومة الصلاحيات التنفيذية.

وفي 21 أغسطس/ آب 2019، بدأت فترة انتقالية في السودان عقب أشهر من الإطاحة بعمر البشير، وتستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير".

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