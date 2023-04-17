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السودان: "الدعم السريع" تقتحم منزل البرهان .. وإنشقاق الناطق باسمها (فيديوهات)

تاريخ النشر: 17 نيسان / أبريل 2023 - 09:44
اشتداد حدة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
اشتداد حدة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

قالت قوات الدعم السريع السودانية، أنها اقتحمت منزل قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في القيادة العامة.

ونشرت القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو، مقطع فيديو عبر حسابها على "تويتر"، يظهر فيه اقتحام منزل البرهان.

ووصفت الصفحة التابعة لقوات الدعم البرهان بـ"الإنقلابي"، وقالت إن عناصرها اقتحموا منزل البرهان بالقيادة العامة.

كما أظهر فيديو آخر، على حساب "الدعم السريع"، بسط القوات لسيطرتها على كامل مطار مروي، وذلك بعد ظهور البرهان في مقطع فيديو وهو يصل مطار مدينة مروي الاستراتيجي.

من جهة أخرى، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، الرائد نجم الدين عبدالله إسماعيل، انشقاقه عن قوات الدعم.

وقال إسماعيل، في بيان مسجل تلاه عبر مطقع فيديو، إن قراره يأتي استجابة لقرار قائد الجيش السوداني، بإنهاء انتداب ضباط القوات المسلحة في صفوف قوات الدعم السريع.

وقال: "أسأل الله أن يجنب البلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن وأ يحقن الدماء.. منذ أمس فقدت التواصل والاتصال بجميع وسائل الإعلام لأسباب خارج إرادتي وأؤكد أنني لم أصرح لأي منها، باعتباري ضابطا في القوات المسلحة وليس متحدثا باسم أي جهة".

وارتفعت حصية ضحايا الإشتباكات في السودان، بين قوات الدعم السريع والجيش إلى 97 قتيلا، وسقوط نحو 942 مصابا من المدنيين والعسكريين، فيما أسفرت المعارك في مدينة نيالا، منذ أمس الاحد، عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وقال بيان صادر عن نقابة أطباء السودان: "منذ إندلاع الاشتباكات يوم السبت الماضي، سقط ما لا يقل عن 97 قتيلا، وأن تلك الحصيلة لا تشمل كافة القتلى، خاصة وأن الكثيرين منهم لم يتم نقلهم إلى المستشفيات، بسبب صعوبة التحرك على الطرقات".

ويشهد السودان منذ يوم السبت احتداما في المعارك خاصة في العاصمة الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو.

كلمات دالة:الجيش السودانيقوات الدعم السريع

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