السودان: "الدعم السريع" تقتحم منزل البرهان .. وإنشقاق الناطق باسمها (فيديوهات)

قالت قوات الدعم السريع السودانية، أنها اقتحمت منزل قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في القيادة العامة.

ونشرت القوات التي يقودها محمد حمدان دقلو، مقطع فيديو عبر حسابها على "تويتر"، يظهر فيه اقتحام منزل البرهان.

ووصفت الصفحة التابعة لقوات الدعم البرهان بـ"الإنقلابي"، وقالت إن عناصرها اقتحموا منزل البرهان بالقيادة العامة.

#الدعم_السريع يقتحم منزل الانقلابي البرهان بالقيادة العامة pic.twitter.com/5HNuwX9IsB — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 17, 2023

كما أظهر فيديو آخر، على حساب "الدعم السريع"، بسط القوات لسيطرتها على كامل مطار مروي، وذلك بعد ظهور البرهان في مقطع فيديو وهو يصل مطار مدينة مروي الاستراتيجي.

من جهة أخرى، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، الرائد نجم الدين عبدالله إسماعيل، انشقاقه عن قوات الدعم.

وقال إسماعيل، في بيان مسجل تلاه عبر مطقع فيديو، إن قراره يأتي استجابة لقرار قائد الجيش السوداني، بإنهاء انتداب ضباط القوات المسلحة في صفوف قوات الدعم السريع.

• عاجل الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع RSF يعلن انشقاقه

• وقال نجم الدين، في فيديو مصّور بثّه فجر اليوم ، إنّه سيعود إلى وحدته بالقوات المسلّحة والالتزام بتعليمات القائد العام للجيش السوداني 🇸🇩 pic.twitter.com/k11ThGTjII — الدفاع العربي Defense Arab (@defensearab) April 17, 2023

وقال: "أسأل الله أن يجنب البلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن وأ يحقن الدماء.. منذ أمس فقدت التواصل والاتصال بجميع وسائل الإعلام لأسباب خارج إرادتي وأؤكد أنني لم أصرح لأي منها، باعتباري ضابطا في القوات المسلحة وليس متحدثا باسم أي جهة".

وارتفعت حصية ضحايا الإشتباكات في السودان، بين قوات الدعم السريع والجيش إلى 97 قتيلا، وسقوط نحو 942 مصابا من المدنيين والعسكريين، فيما أسفرت المعارك في مدينة نيالا، منذ أمس الاحد، عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وقال بيان صادر عن نقابة أطباء السودان: "منذ إندلاع الاشتباكات يوم السبت الماضي، سقط ما لا يقل عن 97 قتيلا، وأن تلك الحصيلة لا تشمل كافة القتلى، خاصة وأن الكثيرين منهم لم يتم نقلهم إلى المستشفيات، بسبب صعوبة التحرك على الطرقات".