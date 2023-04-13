السودان: "الدعم السريع" تنتشر في الولايات الشمالية.. والجيش يرد على تلك التحركات

البوابة - أكدت قوات الدعم السريع السودانية، أن تواجد قواتها في الولاية الشمالية، ومدينة مروي على وجه التحديد، يأتي في إطار مهامها وواجباتها، نافية الأنباء التي تتحدث عن قيامها بأعمال حربية تجاه مطار "مروي".

ووصفت قيادة الدعم السريع، في بيان لها اليوم الخميس، المزاعم التي تتناقلها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن انتشار قواتها في تلك الأماكن بأنها مضللة وكاذبة.

وأوضح البيان ، أن قوات الدعم السريع تعمل بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة، وبقية القوات النظامية الأخرى، في تحركاتها، وأن قواتها قومية تضطلع بعدد من المهام والواجبات الوطنية التي كفلها لها القانون.

ودعا البيان، جميع المواطنين، ووسائل الإعلام، إلى عدم الانسياق وراء المعلومات الكاذبة، التي تهدف إلى إشاعة الفتنة، وتقويض أمن واستقرار الوطن.

وتوعدت قوات الدعم السريع، بالملاحقة القانونية للجهات التي تعمل على فبركة وترويج الشائعات وبثها، مشددة على أنه لا مجاملة في أمن وسلامة الوطن.

وأشار البيان، إلى أن "قواتها، تنتشر وتتنقل في كل أرجاء الوطن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ومحاربة ظواهر الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب والمخدرات، والجريمة العابرة، والتصدي لعصابات النهب المسلح أينما وجدت".

من جانبه، حذر الجيش السوداني، من دخول البلاد في منعطف خطير، بعد انتشار قوات الدعم السريع في العاصمة ومدن أخرى في السودان، دون موافقته.

وأصدرت القيادة العامة للجيش السوداني، بيانا اليوم الخميس، جاء فيه: "بلادنا تمر بمنعطف تاريخي وخطير. وتزداد مخاطره بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن".

وأشار الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة نبيل عبد الله، إلى أن تحركات قوات الدعم السريع، تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها.

وبين عبد الله، أن التحركات السابقة أثارت الهلع والخوف في أوساط المواطنين، وفاقم من المخاطر الأمنية، وزاد من التوتر بين القوات النظامية.