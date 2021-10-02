السودان: انشقاق أحزاب وحركات عن "ائتلاف قوى الحرية والتغيير"

شهدت "قاعة الصداقة" في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، حضور أعداد غفيرة من السودانيين لحضور توقيع ميثاق جديد لقوى الحرية والتغيير، أعلنت عنه أحزاب وحركات انشقت عن "ائتلاف قوى الحرية والتغيير".

وأطلقت القوى المنشقة على نفسها إسم "مجموعة الاصلاح"، والتي تضم عدة أحزاب وحركات موقعة على السلام، على رأسها حزب "البعث السوداني" وحركتي "تحرير السودان" بقيادة مني أركو مناوي، و"العدالة والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم.

وفي وقت اعتبر الجناح الحاكم بقوى الحرية والتغيير احتفال التوقيع على الميثاق الجديد، الذي ينظمه منشقون عن التحالف، بلا معنى ومحاولة لخلق أزمة دستورية بالبلاد.

وفي سياق متصل نفى مجلس السيادة الانتقالي في تعميم، أمس الجمعة، علاقة المجلس بخطاب موجه من الأمين العام للمجلس، الى وكيل وزارة الخارجية، لدعوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الاقليمية والدولية المعتمدة لدى السودان، لحضور حفل التوقيع على الميثاق الجديد لوحدة قوى الحرية والتغيير