السودان: تجدد المظاهرات الاحتجاجية في بورتسودان

وشهدت المدينة في ديسمبر(كانون الأول) الماضي احتجاجات مماثلة فرقتها الشرطة دون إصابات.

تجددت التظاهرات في مدينة بورتسودان في شرق السودان، اليوم الخميس، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع، وطالب المتظاهرون برحيل النظام الحاكم، حسب شهود.

وقال شهود عيان إن "الشرطة والقوات الأمنية الأخرى فرقت مئات المحتجين بالهروات والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابات وسط المحتجين".

وأفاد بأن المتظاهرين طالبوا برحيل النظام الحاكم ورددوا شعارات منها "ثورة ثورة حتى النصر" و"الرصاص لن يثنينا" و "يا بورتسودان ثوري ضد الحكم الديكتاتوري".

وذكر عضو حزب مؤتمر البجا المعارض محمد ناصر، أن "القوات الأمنية أطلقت الرصاص"، موضحاً أن "3 محتجين أصيبوا بالرصاص أحدهم في حالة خطرة".

وشهدت المدينة في ديسمبر(كانون الأول) الماضي احتجاجات مماثلة فرقتها الشرطة دون إصابات.

ومنذ اندلاع التظاهرات في 19 ديسمبر(كانون الأول) الماضي نظم تمجع المهنيين السودانيين موكبين لتسليم مذكرة تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي، وتحولت إلى تظاهرات في وسط الخرطوم وقرب القصر الرئاسي.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن تجمع المهنيين تسيير موكب ثالث لتسليم مذكرة للقصر الرئاسي، يوم الأحد المقبل، ودعا إلى التظاهر الجمعة، في "جمعة الغضب".

ويشهد السودان تظاهرات اندلعت في 19 ديسمبر(كانون أول) الماضي بمدينة عطبرة شمال البلاد، وامتدت إلى عدد من المدن الأخرى، منددة بغلاء الأسعار وصعوبة المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية، قبل أن تنتقل لاحقاً إلى المطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس عمر البشير.

وخلفت الاحتجاجات التي تقترب من أسبوعها الثالث 19 قتيلاً وما يفوق 400 جريح من المدنيين والقوات الأمنية بحسب الحكومة السودانية، بينما تقول المعارضة وجهات دولية إن عدد القتلى فاق 39 قتيلاً.