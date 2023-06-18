السودان: فيديو يوثق لحظة اغتصاب مسلح لفتاة في الشارع العام

وثقت مقاطع فيديو صادمة تم تصويرها بواسطة أحد سكان الخرطوم، لحظة اغتصاب فتاة في الشارع العام من قِبل أحد المسلحين.

ونقلت شبكة "سي أن أن" عن الشخص الذي قام بتصوير الفيديو سرًا من شرفة منزله، أن هذه المقاطع تؤكد وجود حالات اغتصاب فعلية لكل من ينكر ذلك.

ويُظهر الفيديو رجلًا يرتدي زيًا يشبه زي قوات الدعم السريع، وهو يقف عند زاوية إحدى الشوارع بالقرب من مكان ارتكاب الاعتداء، ويبدو وكأنه يقوم بحماية المعتدي، حسبما أشار المصور لتلك المشاهد الصادمة.

كذلك أكد مصور الفيديو، أن "هذا يحدث في شارع عام رئيسي وبكل جرأة ووقاحة!".

الدعم السريع ترد

بدورها نفت قوات الدعم السريع بشكل قاطع الادعاءات المتعلقة بقيام عناصرها بالاغتصاب والقتل التعسفي في هذه الحادثة.

وأكدت هذه القوات، التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، مرارًا وتكرارًا في الماضي أن هناك أشخاصًا يرتدون زيها ويقومون بارتكاب جرائم بهدف إلصاقها بها.

وشددت القوات على أنها تولي أهمية كبيرة لحماية المدنيين وحفظ أمانهم وأرزاقهم، مشيرة إلى أنها نشرت سابقا شهادات من نساء يؤكدن أنهن يشعرن بالأمان والحماية بفضل وجود قوات الدعم في أحياء الخرطوم.

عنف جنسي

وأبدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في وقت سابق قلقها العميق إزاء العنف الجنسي المروع الذي تتعرض له النساء والفتيات في السودان، بما في ذلك حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاستغلال والعنف الجسدي

وأشارت المفوضية إلى أن الأطفال أيضًا معرضون لخطر التجنيد القسري والعمل القسري والاتجار بالبشر.

وتنبهت المفوضية لتفاقم الوضع منذ بدء النزاع العنيف بين القوات المتحاربة في الـ15 من أبريل الماضي، لافتة إلى أن عدد القتلى قد تجاوز الـ2000 شخص حتى الآن، مع نزوح ما يقرب من مليوني إنسان.





