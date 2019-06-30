السودان: قتيل وإطلاق "المدمع" على المتظاهرين.. وهتافات ضد "المجلس العسكري"

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل متظاهر واحد إثر إصابته بطلق ناري خلال الاحتجاجات في مدينة عطبرة شرق البلاد.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته، اليوم الأحد، إن القتيل هو شاب عشريني وفارق الحياة إثر إصابته برصاصة في الصدر.

وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيّل للدموع على متظاهرين في ثلاثة أحياء من الخرطوم في وقت نزل آلاف السودانيين إلى الشارع استجابة لدعوة إلى تظاهرة حاشدة الأحد ضد المجلس العسكري الحاكم، على ما أفاد شهود.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيّل للدموع في منطقة باري في شمال الخرطوم وفي منطقتي معمورة واركويت في شرق العاصمة ضد المتظاهرين الذين كانوا يهتفون “حكم مدنيّ حكم مدني!”، كما أطلقت القوات الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين في مدينة القضارف في شرق البلاد، حسب ما أفاد شهود

وقد شددت قوى الأمن السودانية من إجراءاتها في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، منذ صباح اليوم الأحد، تحسبا لمظاهرات حاشدة، دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير أمس السبت