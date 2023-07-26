السودان: نهب مستودع يحتوي على طعام يكفي لـ 4.4 مليون شخص

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان "أوتشا" إن العنف لا يزال مستمرًا في البلاد، حيث تم اعتقال وقتل عشرات العاملين في مجال الإغاثة.

وأفادت منسق الشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، في بيان صحفي، بأن 20 شخصًا تم اعتقالهم مؤخرًا ومصير بعضهم لا يزال مجهولًا، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل.

وأكدت سلامي أن عددًا كبيرًا من عمال الإغاثة قُتلوا في هذا النزاع، وأن العديد آخرون أصيبوا، مشيرة إلى أن هذه الأحداث تُظهر خطورة الوضع الإنساني في البلاد، حيث تم نهب أكثر من 50 مستودعًا للمساعدات الإنسانية وسلب 82 مكتبًا وسرقة أكثر من 200 مركبة.

وأشارت سلامي إلى حادثة واحدة في مدينة الأبيض، حيث تم نهب مستودع يحتوي على طعام يكفي لـ 4.4 مليون شخص في أوائل يونيو/حزيران.

وأضافت أن القطاع الصحي تعرض لأضرار جسيمة، حيث شهد 50 هجومًا على منشآت رعاية صحية، وتم استهداف 32 عاملًا في المجال الطبي.

وأدى النزاع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، إلى نزوح 3.5 مليون شخص من منازلهم، بما في ذلك 844 ألف فرد فروا إلى البلدان المجاورة.

وتطالب المنظمات الإغاثية بوقف الهجمات للسماح بتقديم المساعدات الإنسانية وتحسين الوضع الإنساني في البلاد، وتدعو أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

