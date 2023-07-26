متطرف دنماركي يهاجم سيدة حاولت حماية القرآن من التدنيس (فيديو)

انتشر مقطع فيديو مروع يُظهر متطرفًا دنماركيًا وهو يُعتدِي على سيدة حاولت بشجاعة كبيرة منعه من تدنيس نسخة من القرآن الكريم أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاغن.

و التفاصيل، أظهر الفيديو المتداول المتطرف وهو يُعدُّ لإضرام النيران في نسخة من المصحف الشريف، ويضع عليه الحذاء ليهين هذا الكتاب المقدس، لكن السيدة لم تتردد في التدخل بشجاعة لمنعه من تنفيذ فعلته الشنيعة، حيث حاولت إنقاذ النسخة المقدسة من يده.

ولكن المتطرف استخدم العنف وطارد السيدة واعتدى عليها بالضرب.

وفور ذلك، ظهر شخص آخر قيل إنه من أفراد الشرطة الدنماركية، وتدخل بدوره بوحشية شديدة، واعتدى على السيدة وأعاد المصحف للمتطرف ليقوم بإضرامه فيما بعد.

وعلى الرغم من التقارير التي تشير إلى أن الشخص الذي تدخل ليس من الشرطة وإنما من المنظمين للوقفة المتطرفة، إلا أن هذا لا يُبرر الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له السيدة.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة من الإساءة المتكررة للمصحف الشريف في السويد والدنمارك، وتزايدت حدة هذه الأحداث مما أثار غضبًا واسعًا في العالم العربي والإسلامي.

