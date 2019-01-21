السودان يجمد ترخيص صحفيين بسبب تغطيتهما للاحتجاجات

ذكرت قناة إخبارية ومسؤول سوداني أن السودان جمد ترخيص صحفيين أحدهما يعمل بقناة العربية المملوكة لسعوديين بسبب تغطيتهما للاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال مسؤول بوزارة الإعلام السودانية "مجلس الإعلام الخارجي لديه ملاحظات على أداء مراسل العربية وسيسرى قرار التجميد لحين القيام بمراجعة وضع المراسلين الاثنين".

ويتعامل مجلس الإعلام الخارجي مع المنظمات الإعلامية الأجنبية.

وعرفت العربية مراسلها بأنه سعد الدين حسن، وقالت إن السلطات السودانية احتجزته لفترة وجيزة هذا الشهر عندما استجوبته بشأن تغطيته للاحتجاجات التي تهز السودان منذ أكثر من شهر.

ويطالب المحتجون بإنهاء حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود، إذ يحملونه مسؤولية الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.

ولم يحدد المسؤول هوية الصحفي الآخر، لكن بهرام عبد المنعم المراسل بوكالة الأناضول التركية للأنباء والذي كان يغطي الاحتجاجات أبلغ رويترز بأن اعتماده الصحفي قد أُلغي.

وقال "مجلس الإعلام الخارجي طلب مني تسليم بطاقة المراسل، التي تجيز لي العمل كمراسل صحفي، حتى إشعار آخر".