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السودان يرفض المقترح الإثيوبي بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منشور 27 حزيران / يونيو 2021 - 07:35
السودان يرفض المقترح الإثيوبي بشأن الملء الثاني لسد النهضة

تقول إثيوبيا إنها ستبدأ الملء الثاني لخزان السد بعد هطول الأمطار الموسمية هذا الصيف برغم معارضة السودان ومصر.

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كشف مسؤول سوداني الأحد، أن بلده رفض مقترحًا إثيوبيًا بشأن الملء الثاني لسد النهضة الذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق، مما يعمق الخلاف الإقليمي بشأن المشروع.

وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية، وتوليد الطاقة، على سد النهضة، في حين يشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده، وتخشى مصر من أن يؤثر على إمداداتها من المياه.

وتقول أديس أبابا إنها ستبدأ الملء الثاني لخزان السد بعد هطول الأمطار الموسمية هذا الصيف، وهي خطوة يعارضها كل من السودان، ومصر، ويطالبان باتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات.

وأرسل السودان ومصر، الأسبوع الماضي، رسائل تطالب مجلس الأمن الدولي ببحث القضية.

وقال المسؤول السوداني لـ“رويترز“، اليوم الأحد، إن الاقتراح الإثيوبي بشأن الملء الثاني ”ليس حقيقيًا“، وهو مجرد ”وسيلة لكسب الوقت“.

وأضاف أن“أي اقتراح من هذا القبيل يجب أن يكون تحت رعاية وسطاء الاتحاد الأفريقي، وأن يشمل جميع الأطراف“.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن إثيوبيا“طرحت شروطًا مستحيلة تتعلق بتقسيم حصة المياه التي يعتبرها السودان خارج نطاق المفاوضات“.

ولم يرد وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، على الفور، على اتصال لـ“رويترز“ للتعليق.

كلمات دالة:سد النهضةاثيوبياالسودانمصر

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