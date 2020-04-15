السودان يرفع الحد الأدنى للأجور سبعة أضعاف

أعلنت الحكومة السودانية الأربعاء، زيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد بنحو سبعة أضعاف عما كان عليه، في محاولة لمواكبة تغيرات الأسعار وارتفاع نسب التضخم.

وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة المالية السودانية، أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للأجور من 425 جنيها (8.7 دولارات) إلى 3 آلاف (61.3 دولارا).

والحد الأدنى للأجور السابق، والبالغ 425 جنيها، لم تتم زيادته منذ 2013.

وأعلنت الوزارة اليوم كذلك، عن تنفيذ زيادة أجور العاملين في الدولة اعتبارا من أبريل/ نيسان الجاري، بحسب ما قالته الحكومة في البلاد.

وقال وزير المالية إبراهيم البدوي، إن نسبة الزيادة في الأجور بلغت 569 بالمئة كمتوسط ما بين درجات السلم الوظيفي.

وقال البدوي، إن "زيادة المرتبات تأتي في إطار ترقية الأداء الوظيفي وتحسين هيكل الرواتب للعاملين في الدولة"؛ واصفا زيادة الأجور بالتغيير المقدر والكبير في تاريخ الخدمة المدنية.

والعام الماضي، أجاز مجلس الوزراء في البلاد زيادة أجور العاملين بالدولة، مع وزارة المالية، بواقع 500 جنيها (10.5 دولارات) كحد أدنى، و2500 جنيها كحد أعلى (52.6 دولارا) شهريا.

