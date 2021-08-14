السودان يسعى للإستفادة من الصناعات الدفاعية التركية

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، بالدعم الكبير الذي ظلت تقدمه أنقرة لبلاده طيلة فترة الحصار، مبديا تطلعه للحصول على مساعدة تركيا في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك خلال زيارة البرهان أمس الجمعة لرئاسة الصناعات الدفاعية بتركيا بحضور نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي، حيث أشار البرهان إلى "التطور التكنولوجي الكبير الذي بلغته تركيا في مجال الصناعات الدفاعية مما جعلها من الدول الرائدة في هذا المجال إقليميا ودوليا"، حسبما ذكرت وكالة السودان للأنباء.

من جانبه، أكد أوكتاي استعداد بلاده للتعاون مع السودان كدولة شقيقة في مجال الصناعات الدفاعية، وخاصة في مجال التمويل وإزالة كافة العقبات التي تواجهه.

ورافق رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة وزير الدفاع يس إبراهيم يس، ومدير المخابرات العامة جمال الدين عبد المجيد ومدير منظومة الصناعات الدفاعية السودانية ميرغني إدريس ومدير مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل مدير.