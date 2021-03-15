السودان يطلب رسميا وساطة دولية في أزمة سد النهضة الاثيوبي

سبق ان رفضت إثيوبيا مقترحا سودانيا أيدته مصر، بتشكيل وساطة رباعية دولية، لحلحلة مفاوضات السد المتعثرة على مدار 10 سنوات.

أعلن السودان، الإثنين، أنه بعث بخطابات رسمية إلى كل من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لتشكيل آلية رباعية للوساطة في مفاوضات سد “النهضة” الإثيوبي.

وقالت الخارجية السودانية، في بيان: “حرَّر رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، يوم 13 مارس (آذار) 2021، خطابات إلى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لتشكيل آلية رباعية للوساطة في عملية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي”.

وأضافت أن حمدوك “اقترح في الخطاب تغيير النهج المتبع في المفاوضات، والذي أدى إلى عدم الوصول لاتفاق بين الأطراف الثلاثة (السودان وإثيوبيا ومصر)، ولتأسيس نهج يقوم على وجود الشركاء الدوليين الرئيسيين من خلال الآلية الرباعية”.

وتابعت أن “الخطاب أوضح أن هدف اللجنة الرباعية هو تعزيز دور الاتحاد الإفريقي في المفاوضات، وهي ليست أبدا بديلا عنه، وأن الكونغو الديمقراطية بوصفها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، يجب أن تواصل تنسيق وقيادة هذه الرباعية”.

شددت الخارجية السودانية على أن الآلية الرباعية من شأنها أن “تقدم دعما دوليا وإقليميا كبيرا وتُشكِّل الضمانة المطلوبة لبناء الثقة”.

وشددت على أن الخرطوم تشعر بالقلق إزاء تصريحات إثيوبيا بعزمها تنفيذ الملء الثاني للسد، في يوليو/ تموز المقبل، من دون اتفاق ملزم يضمن تبادل المعلومات وضمانات التشغيل والإدارة البيئية والاجتماعية.

وحذرت الوزارة من أن أي إجراء أحادي الجانب للملء سيلحق الضرر بالسودان ويهدد أمنه القومي.

وفي 9 مارس الجاري، رفضت إثيوبيا مقترحا سودانيا، أيدته مصر، بتشكيل وساطة رباعية دولية، لحلحلة مفاوضات السد المتعثرة على مدار 10 سنوات.

وتصر إثيوبيا على بدء الملء الثاني للسد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي؛ حفاظا على حصتهما السنوية من مياه نهر النيل ومنشآتهما المائية.

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، توقفت المفاوضات، التي يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر، حيث تطالب الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض مقابل تحفظ إثيوبي.

