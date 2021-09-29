السودان يعلن القبض على زعيم "خلية ارهابية" قتلت 5 ضباط مخابرات

كشف مصدر أمني الاربعاء، عن القبض على زعيم الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش"، والتي قتلت خمسة من عناصر جهاز المخابرات السوداني خلال مداهمة في الخرطوم يوم الثلاثاء.

وقال المصدر لموقع "السوداني" إن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على زعيم الخلية الإرهابية بمدينة بورتسودان ويحمل جواز سفر باسم محمود ويلقب بأبو محمد وهو مصري الجنسية.

وأوضح أن كل المشتبه فيهم تم اعتقالهم باستثناء عنصر سوداني لا تزال السلطات تلاحقه.

وفي خضم توتر سياسي وأمني تعيشه البلاد، قُتل خمسة من عناصر جهاز المخابرات السوداني وجرح آخر في الخرطوم خلال مداهمة استهدفت خلية لتنظيم "الدولة الإسلامية" الذي لم يسبق أن أعلن مسؤوليته عن أي هجوم في البلاد.

وأوضح جهاز المخابرات السوداني في بيان "بناء على توفر معلومات عن خلية تتبع لـ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) الإرهابية تم صباح اليوم (الثلاثاء) تنفيذ عملية أمنية للقبض على هذه المجموعة" في منزل في حي جبرة في جنوب العاصمة السودانية.

وقال إن العملية أسفرت "عن القبض على 11 من الإرهابيين من جنسيات مختلفة" فيما سقط في صفوفه "خمسة شهداء هم ضابطان وثلاثة ضباط صف وإصابة ضابط بجروح" عندما "قامت المجموعة الإرهابية (..) بإطلاق الرصاص على القوة". ولفت البيان إلى أن أربعة من أعضاء الخلية فروا أثناء المداهمة وتجرى مطاردتهم.

وهي المرة الأولى التي تعلن السلطات السودانية عن ضبط خلية تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وأتى حادث الثلاثاء في حين أعلنت الخرطوم قبل أسبوع "إحباط" محاولة انقلاب في البلاد التي تشهد ركودا اقتصاديا وسياسيا وتحاول انجاح المرحلة الانتقالية إثر الثورة التي اطاحت نظام عمر البشير في نيسان/أبريل 2019.

وبعد الظهر كان المنزل المؤلف من طابقين محاطا بطوق أمني فرضته القوات الأمنية طالبة من المارة الابتعاد خشية من وجود متفجرات خلفها الفارون على ما أفاد مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية في المكان.

وأكد بعض أبناء الحي لوكالة الأنباء الفرنسية أنهم سمعوا تبادلا لإطلاق النار وشاهدوا جرحى ينقلون في سيارات.

ووصف عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الضباط القتلى "بالأبطال" مشددا على أنهم كانوا يكافحون "الأنشطة الإرهابية المتطرفة لتأمين واستقرار البلاد".