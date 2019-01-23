السودان يقبل مساعدات من الامارات روسيا وتركيا

وزير النفط السوداني زهري عبد القادر

قال وزير النفط السوداني زهري عبد القادر يوم الأربعاء إن السودان تسلم مساعدات من الإمارات وإن روسيا وتركيا عرضت مساعدات "في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السودان".

وأضاف "استلمنا مساعدات من دولة الإمارات العربية.. وروسيا وتركيا عرضت علينا مساعدات من ضمنها وقود وقمح وخلافه ونحن تقبلناها باعتبارها مسألة عادية بين الدول الصديقة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها السودان".

ولم يذكر الوزير أي تفاصيل بشأن حجم أو توقيت تلك المساعدات.